Fransa’da 'Küresel Güvenlik' yasası ve polis şiddeti protestosu

Fransa’da on binlerce kişi, geçtiğimiz günlerde Mecliste kabul edilen “Küresel Güvenlik” yasa tasarısını ve ülkede artan polis şiddetini protesto etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti.

Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu.

Göstericiler, ellerinde geçtiğimiz günlere Mecliste yapılan oylamada yasa tasarısına “evet” oyu veren milletvekillerinin fotoğraflarını taşırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e istifa çağrısında bulundu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Eylemciler, polise taş ve havai fişekler ile saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler, pak halindeki araçları ve çöp kutularını ateşe vererek, başkent sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

577 milletvekilinin bulunduğu Fransa Ulusal Meclis’inde 24 Kasım’da yapılan oylamada, tartışmalı yasa tasarısı 388 “evet”, 108 “hayır” oyu ile Meclisten geçmişti.

Kabul edilen yasa tasarısının 2021 Ocak ayında Senato tarafından incelenmesi bekleniyor.

GÖSTERİCİLER MERKEZ BANKASI BİNASINI ATEŞE VERDİ

Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor.

Öte yandan gösteriler akşam saatlerinde de sürdü. Göstericiler Merkez Bankası binasını ateşe verdi.