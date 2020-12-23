Fransa'da laiklik için başörtüsü yasağı gündemde

Laik bir sistem için yeni reform çalışmaları planlayan Fransa hükümetine, üniversitelerde başörtüsü yasağı önerisi geldi.

Fransa'da gündem, ülkede laikliğin korunması...

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kurduğu merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler, laiklik ilkesinin korunması için üniversitelerde başörtüsü yasağının getirilmesi çağrısında bulundu.

"KANUN TASLAĞI HAZIRLAYALIM"

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Laikliği savunmak için, bir laiklik kanunun taslağını hazırlayacak 'yeni bir Stasi komisyonu' görevlendirmek istiyoruz: Okulda refakatçiler için başörtüsü yasağı, üniversitede başörtüsü yasağı, komüniteryanizmi savunan seçim listelerin yasaklanması..." ifadeleri kullanıldı.

FRANSA'DA EN ÇOK GÜNDEME GELEN KONU

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, ilkokul, ortaokul ve liselerde başörtüsü yasağını getirmeden önce 2003'te Bernard Stasi'nin başkalığını yürüttüğü Stasi Komisyonu'nu kurmuştu.

1905 LAİKLİK YASASI

90 sayfalık bir rapor hazırlayan komisyon, okullarda görünür bütün dini sembollerin yasaklanması önerisinde bulunmuştu.

Komisyon o dönemde, üniversitelerde ise konuyla ilgili kararı, üniversite yönetimlerine bırakmıştı.

1905 laiklik yasasına göre, üniversiteler öğrenciler reşit oldukları için, inanç özgürlüğü kapsamında istedikleri dini sembolleri taşıyabilir.