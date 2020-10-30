Fransa'da Müslüman olduğu iddia edilen saldırgan Nazi destekçisi çıktı

Fransızların Allah-u Ekber diyerek polise saldırdığı söylediği saldırgan aşırı sağcı Nazi partisine üye olduğu açıklandı.

Dün Nice kentinde yaşanan terör saldırısı Fransa’yı sarstı.

Olaydan kısa süre sonra Avignon kentinden de bir saldırı haberi geldi.

Şehirde yoldan geçenlere ve devriye gezen polis aracına silah doğrultan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SALDIRGAN ALLAH-U EKBER DEDİ

Yapılan uyarı ateşine rağmen silahını bırakmayan şahıs polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fransız televizyon kanalları saldırganın “Allah-u Ekber” dediğini duyurdu. Birçok yayın kuruluşu bu ifadeyi manşetlere çıkardı.

TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Ancak savcılık saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı.

İşin daha da ilginç yanı, saldırgan aşırı sağcı örgüt Génération Identitaire'e mensup olduğu ortaya çıktı.

NAZİ ÇIKTI

Nice katliamını Müslümanlara nefret kusmak için bahane gören Fransız siyasetçiler gerçek ortaya çıkınca sustu.Génération Identitaire isimli faşist örgüt “Avrupa'yı Savun" sloganıyla hareket ediyor. Generation Identitaire, göçmen karşıtı faaliyetlerinin dışında Avrupa ülkelerinde cami ve Müslüman karşıtı eylemleriyle de gündeme geliyor. Fransız polisi zaman zaman operasyon yapıyor.