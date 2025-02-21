Fransa'da PKK eylemlerine katılan terör şüphelisi havalimanında yakalandı

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kontrolünde faaliyet gösteren 'Karayazı' kod adlı Suat P.'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, P.'yi yakalamak için harekete geçti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suat P.'nin, 18 Şubat'ta Almanya'nın Hamburg kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na geleceği tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suat P.'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜTSEL ETKİNLİKLERE KATILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan yürütülen soruşturmada, Suat P.'nin 2015 yılından itibaren Rennes'te görev yaptığı belirlendi.

Suat P.'nin, PKK/KCK'nın kontrolünde faaliyet gösteren sözde Rennes Amara Kürt Demokratik Toplum Merkezi'nin 2018 yılında düzenlenen kongresinde eş başkanlığa seçildiği öğrenildi.

Suat P.'nin 2019 yılında görevden ayrıldığı, Fransa'da gerçekleştirilen örgütsel eylem ve etkinliklere aktif olarak katıldığı da ortaya çıktı.