Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
591.341
-0.10%
BTXN Coin
32.60
3.88%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Yağmur 8 C

    Fransa'da polis başörtülü kadınları darbetti

    Fransa’da polisin karşıdan karşıya geçtikleri için 2 başörtülü kadını darbettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 21:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da polis başörtülü kadınları darbetti

    Fransa’nın Asnieres kentinde 14 Nisan’da kaydedilen görüntülerde, polisin 2 başörtülü kadını sokak ortasında darbettiği ortaya çıktı.

    Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerde, polisin kadınlardan birine yumruk attığı diğerini ise yere yatırdığı görüldü.

    Çevredekiler 'bırakın' diye bağırdı

    Görüntüleri çeken kadın, "Sizi videoya çekiyorum" diye polislere bağırmasına rağmen polisler kadınları darbetmeye devam etti.

    Kadın görüntülerde, "Ona tokat attı. Onu darbetti. Onu bırakın" diye defalarca bağırırken, bir bisikletçinin ise yere itilen kadına yardım ettiği görüldü.

    Fransa’da polis başörtülü kadınları darbetti

    "Evet ona vurdum, buna yetkim var"

    Görüntülerin devamında ise kadın polise, "Her şeyi gördüm, kadına tokat attınız, videoya çektim" demesinin ardından polis "Evet ona vurdum, buna yetkim var" diye cevap verdi.

    Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Paris Emniyet Müdürlüğü, "14 Nisan'da Asnieres'te devriye atan polis, ihlalde bulunan bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtı. Acil duruma rağmen 2 kadın yolun karşısına geçerek polisi kızdırdı ve kalabalığın ortasında durum kontrolden çıktı. Polis şikayette bulunacak" ifadelerini kullandı.

    Fransa da polis başörtülü kadınları darbetti #1

    Fransa da polis başörtülü kadınları darbetti #2

    Fransa da polis başörtülü kadınları darbetti #3


    İlginizi Çekebilir

    Kanada makamlarına çağrı yaptı
    Dünya

    Kanada makamlarına çağrı yaptı

    Kağıthane'de binaya giren hırsız elektrik kablolarını çaldı
    3. Sayfa

    Kağıthane'de binaya giren hırsız elektrik kablolarını çaldı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir