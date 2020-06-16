- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Fransa'da sağlıkçıların protestosuna polis müdahalesi
Fransa'da sağlıkçıların protestosuna polis müdahalesi
Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları, aldıkları düşük ücreti protesto etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.
- DHA
- 16.06.2020 - 21:02
Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları düşük maaş aldıkları, koronavirüs salgını süresince hastanelerde yetersiz ekipman olmasını ve çalışan yetersizliği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenliyor.
FRANSIZ POLİSİ, SAĞLIKÇILARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Kentte sendikalar tarafından izinsiz organize edilen protestolarda polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin kırmızı bir otomobili yan döndürdükleri ve polisin önüne barikat kurdukları görüldü.