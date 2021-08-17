Fransa'da son 24 saatte 28 bin 114 yeni vaka

Fransa Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada son 24 saatte 28 bin 114 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Fransa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 28 bin 114 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 504 bin 978'e ulaştığı bildirildi.

111 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 111 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 112 bin 943’e yükseldiği aktarıldı.

82 MİLYON 58 BİN 543 KİŞİ AŞILANDI

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 82 milyon 58 bin 543 kişi koronavirüse karşı aşılanırken, bunlardan 46 milyon 714 bin 974'üne tek doz aşı yapıldı.