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    Fransa’da son 24 saatte 3 bin 730 yeni vaka

    Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 730 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 656 bin 7'ye ulaştı.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 21:35
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    Fransa’da son 24 saatte 3 bin 730 yeni vaka

    Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 730 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 656 bin 7'ye ulaştığı bildirildi.

    311 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Son 24 saatte 311 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 130’a yükseldiği aktarıldı.

    Ülke genelinde 5 bin 630’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 950 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    TOPLAMDA 22 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

    Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 22 milyon 821 bin 849 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 133 bin 547’sine tek doz, 6 milyon 688 bin 302’sine ise iki doz aşı yapıldı.

    Fransa’da son 24 saatte 3 bin 730 yeni vaka #1

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