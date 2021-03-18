Fransa’da son 24 saatte 34 bin 998 yeni vaka

Fransa’da koronavirüsü salgınında son 24 saatte 34 bin 998 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 181 bin 607’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 998 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 609’e ulaştığı bildirildi.

SON 24 SAATTE 268 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte 268 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 679'a yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 389 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 5 milyon 748 bin 698 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, 2 milyon 393 bin 568 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.