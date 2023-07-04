Fransa'da sular durulmuyor! Terör örgütü YPG isyancılara destek verdi 17 yaşındaki Nahel M.'nin polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından çıkan isyanın ardından terör örgütünün Suriye’deki kolu YPG’nin kadın yapılanması protestoculara destek mesajı paylaştı.

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Dünya, Fransa'daki gerilime odaklanmış durumda.

7 gün önce ülkenin Nanterre kentinde, genç bir ölüm yaşandı.

Trafik kontrolü sırasında dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki Nahel M.'ye polis tarafından kurşun sıkıldı.

Müslüman gencin ölümü ise ülkeyi kaosa sürükledi.

Tansiyon düşmüyor

Sokaklara dökülen halk adeta isyan çıkararak kentleri adete vermeye başladı. Güvenlik güçleriyle de karşı karşıya gelen öfkeli grup, tansiyonu yükseltiyor.

Birçok ülkeye de sıçrayan olaylar tüm şiddetiyle devam ediyor.

OHAL ilan edilmesi beklenen ülkede, silahlanan ve yağmacılar büyük bir tehlike arz ediyor.

Terör örgütünden destek

Gerilim devam ederken Fransa'ya bir destek daha geldi. Bu kez terör örgütü PKK/YPG/YPJ eylemcilere sahip çıktı.

Örgütün Suriye’deki kolu YPG’nin kadın yapılanması YPJ terör örgütü Fransa’daki protestoculara, “Yaşasın Rojova’dan Fransa’ya Halkların Direnişi” yazılı destek mesajı paylaştı.

Fransız Senatosu'ndan terör örgütüne 'Onur Madalyası'

Geçtiğimiz aylarda Fransa, hain terör örgütü YPG/PKK ile ilgili skandal bir karara imza atmıştı. Fransız Senatosu, Nevruz dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.

Organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a senato tarafından “Onur Madalyası” verildi.

Ayrıca Fransa, 2015'te hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamıştı.