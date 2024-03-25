Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Moskova’daki terör saldırısının ardından ülkede güvenliği üst seviyeye çekildiğini duyurdu.

DHA

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında, 137 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Ulusal güvenlik uyarı sistemi en üst seviyeye yükseltildi

Saldırının ardından Avrupa ülkeleri alarma geçti.

Fransa'da terör tehdidi seviyesi, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle en üst düzeye çıkarıldı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, “Moskova'daki saldırının ardından bu akşam Cumhurbaşkanı tarafından Elysee'de bir Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. DEAŞ’ın saldırının sorumluluğunu üstlenmesi ve ülkemize yönelik tehditler göz önünde bulundurularak, Vigipirate’nin (Fransa'nın ulusal güvenlik uyarı sistemi) en üst seviyeye, yani acil seviyesine yükseltmeye karar verdik.” dedi.

Bataclan saldırısı

Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015’te Bataclan tiyatrosunda düzenlenen terör saldırısında 131 kişi hayatını kaybetmiş, 416 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda 7 terörist de etkisiz hale getirilmişti. Saldırı, DEAŞ tarafından üstlenilmiş, Eylül’de Fransa Hava Kuvvetleri, Irak ve Suriye’de DEAŞ unsurlarını vurmuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)