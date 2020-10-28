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    Fransa'da Türklere saldıran Ermeniler hastanelik oldu

    Fransa'da Türklere saldıran Ermeniler hastanelik oldu

    Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için düzenlediği saldırıları Fransa'da protesto etmek isteyen Ermeniler, Türklere saldırınca yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 15:02
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 15:04
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    Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında yükselen Dağlık Karabağ geriliminin ardından çıkan çatışmalarda Azerbaycan, işgal edilen topraklarını geri almaya devam ediyor.

    Ermeniler ise Dağlık Karabağ'da sivilleri hedef alarak düzenledikleri saldırılarda haklı olduklarını kabullendirmek için, dünyanın çeşitli bölgelerinde protestolar yapıyor.

    Bu ülkelerin başında ise Fransa geliyor...

    Fransa da Türklere saldıran Ermeniler hastanelik oldu #1

    ERMENİLER HASTANELİK OLDU

    Bugün de Fransızlar ile Ermeniler A7 eyaletler arası yolunu kapatarak Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını işgalden kurtarmak için düzenlediği saldrıları protesto etti.

    Protestolar sırasında ise Ermeniler Türklere saldırdı. Ermenilerle Türkler arasında sopa ve çekiçlerin de kullanıldığı kavgada çok sayıda Ermeni hastanelik oldu.

    Fransa'da Türklere saldıran Ermeniler hastanelik oldu İZLE

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