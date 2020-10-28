Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için düzenlediği saldırıları Fransa'da protesto etmek isteyen Ermeniler, Türklere saldırınca yaralandı.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında yükselen Dağlık Karabağ geriliminin ardından çıkan çatışmalarda Azerbaycan, işgal edilen topraklarını geri almaya devam ediyor.

Ermeniler ise Dağlık Karabağ'da sivilleri hedef alarak düzenledikleri saldırılarda haklı olduklarını kabullendirmek için, dünyanın çeşitli bölgelerinde protestolar yapıyor.

Bu ülkelerin başında ise Fransa geliyor...

ERMENİLER HASTANELİK OLDU

Bugün de Fransızlar ile Ermeniler A7 eyaletler arası yolunu kapatarak Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını işgalden kurtarmak için düzenlediği saldrıları protesto etti.

Protestolar sırasında ise Ermeniler Türklere saldırdı. Ermenilerle Türkler arasında sopa ve çekiçlerin de kullanıldığı kavgada çok sayıda Ermeni hastanelik oldu.

Fransa'da Türklere saldıran Ermeniler hastanelik oldu İZLE