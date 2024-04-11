İHA
Fransa'da korkunç patlama...
Liman kenti Sete'de, Saipol şirketine ait yağlı tohum işleme tesisinde dün yerel saatle 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Tesisten yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken kısa süre sonra yangın çıktı.
1 kişi ağır yaralandı
Herault bölge valiliğinden yapılan açıklamada, 1 çalışanın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, yaklaşık 200 kişinin de tahliye edildiği belirtildi.
Yangına müdahale edildi
Tesiste çıkan yangın, ihbar üzerine patlama alanına gelen itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Ekipler, patlamanın nedenini öğrenmek için harekete geçti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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