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Fransa'da yağlı tohum işleme tesisinde patlama: 1 kişi ağır yaralı

Fransa'da yağlı tohum işleme tesisinde patlama: 1 kişi ağır yaralı Henüz bilinmeyen bir nedenle yağlı tohum işleme tesisinde yaşanan patlama kısa sürede yangına dönüşürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.