Fransa'daki grev nedeniyle THY bazı seferleri iptal etti

Fransa'daki grev nedeniyle THY, Fransa’nın bazı şehirlerine yapmayı planladığı seferlerini iptal etti.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Fransa'da genel grev nedeniyle 9-10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı Paris, Lyon ve Marsilya uçuşlarında bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
9 Mart'ta iptal edilen seferler
9 Mart’ta iptal edilen seferler şöyle:
"TK7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK1825 İstanbul-Paris, TK7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK1826 Paris-İstanbul, TK1829 İstanbul-Paris, TK1365 İstanbul-Marsilya, TK1366 Marsilya-İstanbul"
10 Mart'ta iptal edilen seferler
10 Mart'ta iptal edilen seferler de şöyle:
"TK1830 Paris-İstanbul, TK1807 İstanbul-Lyon, TK1808 Lyon-İstanbul, TK1365 İstanbul-Marsilya, TK1366 Marsilya-İstanbul."