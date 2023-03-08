Fransa'daki grev nedeniyle THY bazı seferleri iptal etti Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9 ve 10 Mart'ta yapılması planlanan Paris, Lyon ve Marsilya uçuşlarından bazı seferlerini iptal etti.

Fransa'daki grev nedeniyle THY, Fransa’nın bazı şehirlerine yapmayı planladığı seferlerini iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Fransa'da genel grev nedeniyle 9-10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı Paris, Lyon ve Marsilya uçuşlarında bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. 9 Mart'ta iptal edilen seferler 9 Mart’ta iptal edilen seferler şöyle: "TK7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK1825 İstanbul-Paris, TK7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK1826 Paris-İstanbul, TK1829 İstanbul-Paris, TK1365 İstanbul-Marsilya, TK1366 Marsilya-İstanbul" 10 Mart'ta iptal edilen seferler 10 Mart'ta iptal edilen seferler de şöyle: "TK1830 Paris-İstanbul, TK1807 İstanbul-Lyon, TK1808 Lyon-İstanbul, TK1365 İstanbul-Marsilya, TK1366 Marsilya-İstanbul."