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    Fransa'daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri geldi

    Fransa'daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri geldi

    Paris'te PKK'lıların ortalığı savaş alanına çevirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kullandığı, "Koynunuzda yılan besliyorsunuz" sözleri tekrar gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 17:26
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    Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

    Fransız vatandaşı tarafından düzenlenen saldırı, 3 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.

    Paris sokakları savaş alanına döndü

    Yaşananlar üzerine terör örgütü PKK yanlıları, Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.

    Sempatizanlar, barikatlar kurdukları cadde ve sokaklardaki araç ve dükkanlara zarar verdi.

    Bir emniyet yetkilisi, terör örgütü PKK yanlıları ve polis arasında yaşanan olaylarda en az 6 polisin yaralandığını belirttirken, sempatizanların eylemleri son bulmadı.

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri akıllara geldi

    Fransa'da saldırılar sürerken akıllara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kullandığı sözler akıllara geldi.

    Paris'teki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri geldi

    "Koynunuzda yılan besliyorsunuz"

    Türkiye'de terör olayları yaşanırken Avrupa'nın terör örgütü destekleyen tavırlarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koynunuzda yılan besliyorsunuz, her an sizi de sokabilir." diye ikazda bulundu.

    "O terörist eninde sonunda silahını size de çevirir"

    "Terör bumerang gibi döner bir gün seni de vurur. Bunu da bilin." diyen Erdoğan, "Teröristlerle birlikte yol yürümeye kalkarsanız, o terörist eninde sonunda silahını size de çevirir." ifadelerini kullanmıştı.

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #2

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #3

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #4

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #5

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #6

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #7

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #8

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    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #11

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #12

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #13

    Fransa daki olayların ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan ın sözleri geldi #14


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