Fransa’da terör örgütü PKK destekçileri, örgüt elbiseleri ve paçavralarıyla ‘ideolojik kamp’ etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin, İsveç-Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini PKK/YPG'ye desteği yüzünden veto edeceğini açıklamasının ardından Batılı ülkelerde PKK hayranlığı arttı.

Fransa’nın Marsilya şehrinde terör örgütü PKK/YPG destekçileri bir araya geldi.

Terörist başının resmi ve örgüt bayraklarıyla yürüdüler

Örgüt destekçileri “İdeolojik Kamp” adı altında toplandı.

Terörist kıyafetleri giyen grup, terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmini ve PKK/YPG bayrağını taşıdı.

Fransa'daki PKK kampından görüntüler

Fransa hükümeti sessiz

'Jin Jiyan Azadi' ve 'Şehit Namırın' şeklinde slogan atan militanlara hiçbir müdahalede bulunulmadı.

Polisinin görmezden geldiği kampla ilgili Fransa hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.