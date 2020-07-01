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    Fransa'dan AB'ye 'Türkiye'yi görüşelim' çağrısı

    Fransa Dışişleri Bakanı, AB Dışişleri Bakanları'nı, 13 Temmuz'da Türkiye'yi görüşmek üzere toplanmaya çağırdı.
    • AA
    • 01.07.2020 - 18:02
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    Fransa'dan AB'ye 'Türkiye'yi görüşelim' çağrısı #1

    Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri ve Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne verdiği destekten rahatsızlık duyan Fransa, Avrupa Birliği'nde (AB) kendine destek aramaya devam ediyor.

    "TÜRKİYE'Yİ GÖRÜŞELİM"

    Reuters'ın haberine göre Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, AB Dışişleri Bakanları'na Türkiye'yi görüşmek üzere 13 Temmuz'da toplanma önerisinde bulundu.

    Fransa'dan AB'ye 'Türkiye'yi görüşelim' çağrısı #2

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