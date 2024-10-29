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İHA

Karayipler’de Fransa’nın denizaşırı toprağı olan Martinik Adası’nda geçtiğimiz ay hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar giderek şiddetlendi. Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan protestocular, en az 7 aracı ateşe vererek, polise taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı. Yetkililer, olaylara karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

DÜŞÜK YAŞAM STANDARTLARI PROTESTO EDİLİYOR

Fransa'nın denizaşırı bölgeleri Martinik, Guadeloupe ve Yeni Kaledonya’da, yaşam standartlarının Fransa anakarasına kıyasla düşük olmasına karşı halkın tepkisi büyüyor. Geçen cuma günü Guadeloupe’da, bu protestoların ardından adanın tamamını etkileyen bir elektrik kesintisi yaşandı.