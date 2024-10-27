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AA

Fransa'da, Yunus Emre Enstitüsü ve Paris Trabzonlular Derneği öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk büstü açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin katkıları ve Paris Trabzonlular Derneğinin çabaları sonucunda, Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde Atatürk büstünün açılışı için tören düzenlendi.

Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur'un açılış konuşmasıyla başlayan törene, Türkiye ve Fransa'dan üst düzey diplomatlar, siyasetçiler, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Törende, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Epinay Belediye Başkanı Herve Chevreau da yer aldı.

GAULLE'ÜN ATATÜRK'E OLAN HAYRANLIĞI GÜNDEME GELDİ

Büyükelçi Demirer konuşmasında, Fransız komutan Charles de Gaulle'ün 1968 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, Gaulle'ün Atatürk'e olan hayranlığını vurguladı.

FRANSA'DAKİ İLK ATATÜRK BÜSTÜ

Epinay-sur-Seine'deki Trabzonlular Derneği binasının önünde yer alan 1,1 metre uzunluğundaki beton kaide üzerinde yükselen, 80 santimetrelik bronz Atatürk büstü ile Türkiye'nin kültürel ve manevi mirasının korunması amaçlanıyor. Anıt, Fransa'daki ilk Atatürk büstü olma özelliğine sahip.