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    Fransız aday Le Pen: Başörtüsü sokakta yasaklanmalı

    Fransız aday Le Pen: Başörtüsü sokakta yasaklanmalı

    Aşırı sağcı Fransa Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen, sokakta başörtüsünü yasaklamanın elzem olduğunu söyledi. Le Pen, bu konudaki yasa tasarılarının hazır olduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 17:44
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    Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu beklenirken, ilk turda en çok oyu alan adaylardan biri de aşırı sağcı Marine Le Pen oldu.

    İslam karşıtı görüşleriyle bilinen Le Pen, katıldığı bir Fransız televizyonunda başörtüsünün dayatma olduğunu söyledi.

    "Başörtüsü sokakta yasaklanmalı"

    Cumhurbaşkanı olduğu takdirde İslamcı ideolojiye savaş açacağını ifade eden Le Pen, "Başötüsü İslamcıların dayatmasıdır. Başörtüsünü üniforma gibi kullanıyorlar. Fransa'da tüm kadınlar özgür yaşamalı. Başörtüsünün sokakta yasaklanması elzemdir. Totaliter İslamcı ideolojiye savaş açacağım. Bu konuda yasa tasarımız zaten hazırdı, okuyabilirsiniz" dedi.

    Fransız aday Le Pen: Başörtüsü sokakta yasaklanmalı #1

    Sakal yasağı iddiası

    Program sunucusunun sakal ve erkek entarilerine yönelik 'yasaklama' sorularına cevap veren Le Pen, bu iddianın gerçeği yanıstmadığını söyledi.

    "Mezurayla kılık kıyafet mi ölçeceksiniz"

    Ancak, "İslamcı üniformayı yasaklayacağım." diyen Le Pen, bu üniforma biçiminin yasada tarif edileceğini açıkladı.

    Le Pen'in açıklamalarını şaşkınlıkla karşılayan sunucu ise, "Mezurayla kılık kıyafet mi ölçeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

    Fransız aday Le Pen: Başörtüsü sokakta yasaklanmalı #2


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