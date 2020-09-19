Fransız bakan Kıbrıs üzerinde keşif uçuşu yaptı

Doğu Akdeniz’de gerilimi artırmak için girişimlerde bulunan Fransa’dan yeni bir hamle geldi. Fransa Avrupa İşleri Bakanı, Rum bakanlarla bir araya gelerek Kapalı Maraş bölgesini havadan inceledi.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki haklarına sahip çıkarak kararlı bir şekilde yürüttüğü sondaj çalışmaları, bölge üzerindeki çıkarları tehlikeye giren dış güçleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek AB ülkelerini yanına çekmeye çalışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, amaçlarına ulaşmak için sınırsız iş birliğine de giriyor.

RUM YÖNETİMİNE DESTEK ZİYARETİ

Bölgedeki gerilimi artırmak için çeşitli provokatif görüşmelere ve açıklamalara imza atan Rum yönetimi, bu kez de Fransa Avrupa İşleri Bakanı’yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Rum Savunma Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşmelerde bulunmak üzere bölgeye giden Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, AB’nin Türkiye’ye karşı yaptırımlarla ilgili tüm araçları etkinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

"RUMLARIN MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ" MESAJI

Rum yönetimine, Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye’ye karşı gereken her türlü tedbiri aldırmak için çaba sarfedeceğinin garantisini veren Beaune, Fransa’nın Kıbrıs Rumlarının yanında olduğunu söyledi.

KAPALI MARAŞ'A BAKIŞ

Cuma günü gerçekleşen görüşme sonrasında Rum Savunma Bakanı’yla bir “keşif” uçuşu gerçekleştiren Beaune, Kapalı Maraş ve Yavuz sondaj gemisini havadan izledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, 1974'ten bu yana kapalı tutulan turistik Maraş kentini açmaya yönelik adımları endişeyle karşılayan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in “tehlikeli bir hamle” olarak nitelendirip AB’yi desteğe çağırmasının ardından gelen hamle, Türkiye’ye karşı bir meydan okuma olarak değerlendirildi.

Yavuz sondaj gemisinin bölgedeki faaliyetlerini de izleyen Beaune, “Fransa'nın uluslararası hukuka uygun pozisyonları desteklediğini” söyleyerek Türkiye’nin yasa dışı davrandığını iddia etti.

KAPALI MARAŞ AÇILACAK

Bilindiği üzere yıllardır hayalet şehir olarak kalan Kapalı Maraş'ın yeniden canlandırılması için hareket geçildi.

TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Ankara arasında yapılan görüşmelerle süreç hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ersin Tatar, bu süreçte tam destek sözü aldı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 46 yıldır kapalı olan bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların başladığını söylemişti.

Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan çalışmalar, hızlı bir ekip çalışmasıyla yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Yapılan planlara göre; şehrin imarı için özel bir plan uygulanacak, şehrin alt yapı sistemi tamamen yenilenecek.