Fransız basınından Türk savunmasına övgü dolu sözler

AA

Fransız BFMTV kanalı, "Avrupalıların savunması Ankara'dan mı geçiyor" başlıklı haber yayınladı..

Haberde, Türk savunmasının dışa bağımlılığını azaltması övgü ile bahsedildi.

Dikkat çeken haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk ordusunun dışa bağımlılığının yüzde 70'den yüzde 30'a indiği ve bunun ABD'ye askeri olarak bağımlı Avrupalıları imrendirecek" bir gelişme olduğu bildirildi.

"AVRUPA SAVUNMASININ TÜRKİYESİZ OLAMAYACAĞI" TARTIŞMASI

Haberde, Brüksel-Ankara ilişkilerinin yeknesaklık içinde olmadığı ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında özellikle Birliğe üyelik konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğu aktarılarak, "Avrupa savunmasının Türkiyesiz olamayacağı" tartışmaya açıldı.

Türkiye'nin son yıllarda askeri kapasitesini güçlendirme adına kat ettiği ilerlemeye değinilen haberde, Türk savunma sanayinin yerli ürünlerinin 180'den fazla ülkeye ihraç edildiği, bu ülkeler arasında Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu dile getirildi.

Ayrıca, Türkiye'den çok sayıda ülkeye ihraç edilen askeri ekipmanlar arasında "dünyaca ünlü" Bayraktar TB2 insansız hava uçaklarının da yer aldığı vurgulandı.

"AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ YENİDEN OLUŞACAKSA BUNUN TÜRKİYESİZ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Financial Times'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Avrupa ülkelerini savunma politikalarında Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmaya çağırdığı yönündeki iddiası da haberde gündeme getirildi.

Haberde, kıta güvenliği açısından önemli bir aktör olan Türkiye'nin, ABD'den sonra ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu hatırlatıldı.

Haberde ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil." sözlerine yer verildi.