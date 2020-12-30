Fransız Bilim Konseyi: Kontrolsüz koronavirüs dalgası başlayabilir

Konsey, ocak ayından itibaren koronavirüs salgınının "kontrolü kaybedilmiş şekilde yeni bir dalgasının başlayabileceği" uyarısında bulundu.

Fransız Bilim Konseyi, 23 Aralık'ta hükümete gönderdiği ve bugün kamuoyuna açıklanan raporunda, yeni yıl dolayısıyla yapılacak kutlamaların vaka sayılarında artışa neden olacağı, bu nedenle salgının kontrolünün kaybedilebileceği konusunda otoriteleri uyardı.

Vaka artışının kontrol altında tutulabilmesi için 3 seçenek öneren konseyin, 28 Aralık'tan itibaren salgının yayılma hızı gösterebileceği bazı bölgelerde sıkı kısıtlama önlemleri alınması önerisi ise hükümet tarafından kabul görmedi.

OCAK AYINI DA KAPSAYAN TEDBİRLER

Bilim konsey, ikinci seçenekte bilimsel veriler ışığında ocak ayını da kapsayan sosyal veya ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılmasını içeren ek tedbirler uygulanmasını önerdi.

Konsey, üçüncü seçeneğin yılbaşı tatili sonrası yeni hastaneye yatış rakamlarına bağlı uzatılmış kapanma ihtimalini içeren daha sert kısıtlamalar ve alınan önlemler olabileceğini belirtti.

CAN KAYBI 63 BİNİ GEÇTİ

Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı son verilere göre, salgında son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 960 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede koronavirüs nedeniyle can kaybı 63 bin 109'a çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 2 bin 960 artışla 2 milyon 562 bin 646'ya yükseldi.