Fransız diplomattan Erdoğan yorumu: Hepimiz ayağını yalayacağız İsviçreli gazeteci Darius Rochebin, NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı konuşmadan çarpıcı kesitler paylaştı. Gazeteci, diplomatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız” dediğini açıkladı.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği her seçimden zaferle çıktı… Rekor düzeyde oylar aldı, milletinin teveccühünü hep gördü. 2002 yılından bu yana devraldığı liderliğinde darbelere, savaşlara, krizlere göğüs gerdi. Türkiye'nin önünü açtı Tüm bunlara rağmen “Önce vatan sonra millet” dedi. Türkiye’nin önünü açmak için eğitimde, sağlıkta, savunma sanayide, yerli ve milli çalışmalara imza atılmasını sağladı. Bu da yetmedi, dünya devlerini dize getirdi. İsviçreli gazeteciden itiraflar Müslümanların yaşadığı zulme sessiz kalmadığı gibi ülkelerindeki karışıklıklardan kaçanlara da kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde atılan daha birçok adım ile Türkiye, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline dönüştü. İsviçreli gazeteci Darius Rochebin de, Erdoğan’ın bu sayısız başarısına kayıtsız kalamadı. "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız" NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı görüşmeden kesitler sunan gazeteci, çarpıcı ayrıntılar verdi. Rochebin, paylaşımında “Bir Fransız diplomat NATO Zirvesi’nde hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız' dedi. Erdoğan 20 yıldır iktidarda. Darbe girişimini atlattı. Düşüşüne dair birçok öngörüyü boşa çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.