Fransız gazete Türkiye’nin Suriye’yi işgal ettiğini yazdı

Fransız Le Monde, BM raporuna dayandığını iddia ettiği yazısında Esad rejiminin savaş suçlarını görmezden gelerek, Türkiye’nin Suriye’de Kürtleri suistimal ettiğini savundu.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde, bölgedeki sivillerin yaşam hakkını savunmak için yürüttüğü destek devam ediyor.

Milyonlarca Suriyeliyi katlederek yerinden eden Esad rejimi ve terör unsurlarına karşı mücadele eden Türkiye, güvenli bölge oluşturma ve koruma çabalarına da ara vermiyor.

SAVAŞ SUÇLARINI TÜRKİYE İŞLEMİŞ GİBİ GÖSTERDİ

Elini taşın altına koyarak bölgede işlenen insanlık suçlarına karşı sesini yükselten Türkiye’nin tavrı, bölgede çıkar çatışması içinde olan devletler tarafından başka türlü yansıtılmaya çalışılıyor.

Türkiye karşıtı yayın politikasıyla bilinen Fransız Le Monde gazetesi, manşete taşıdığı bir analizde Türkiye’nin bölgede “suç” işlediğini iddia etti.

"TÜRKİYE SİVİLLERİ KATLEDİYOR" YALANI

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve Esad rejiminin sivillere yönelik cinayet, işkence, tecavüz gibi savaş ve insanlık suçları işlediğine dair kanıtlar bulunduğunu ilan eden BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun raporunu çarpıtan Fransız gazete, Türkiye’ye yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

ESAD REJİMİNİN SUÇLARI HASIR ALTI EDİLDİ

Le Monde, "Suriyelilerin Esad rejimi tarafından her gün öldürülmeye devam edildiğinin ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarının" altının çizildiği raporu, sözü geçen ifadelerin Türkiye tarafından desteklendiğini ima eden ifadeler kullanarak çarpıttı.

Esad rejiminin kanıtlanmış vakalarını görmezden gelmeyi tercih eden Le Monde, Türkiye’nin Suriye’yi işgal ederek Kürt sivilleri suistimal ettiğini söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Hol Kampı'nda bulunan binlerce sivilin yaşadığı zulüm ve istismarlardan söz etmeyen gazete, çarpıtılarak servis edilen analizinde Türkiye’yi hedef gösterme amacı taşıdığını bir kez daha kanıtladı.