Fransız gazeteci Mercadier, İsrail askerleri tarafından acımasızca dövüldü

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, devrik Baas rejiminin kalıntısı olan askeri altyapı ve imkanları yok etmeye başlarken, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmeye devam etti.

Geçtiğimiz günlerde, İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgede bir Fransız gazeteci ile Suriyeli bir aktivisti gözaltına aldı.

Fransız gazeteci Sylvain Mercadier, Hamidiye köyünde Suriyeli aktivist ve avukat Muhammed Fayyad ile birlikte çalışırken, İsrail askerleri tarafından alıkonulduklarını ve bu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"4 SAAT YERDE KELEPÇELİ HALDE BEKLETİLDİK"

Mercadier, İsrail askerlerinin bilgisayarlarına el koymaya çalıştıklarını ve buna karşı koydukları için kendilerinin "acımasızca" kelepçelenip, ağızlarının bağlandığını belirtti. Gözaltına alındıkları sırada, işgal altındaki Suriye topraklarında bulunan bir İsrail üssüne götürüldüklerini anlatan Mercadier, "Dört saat boyunca yerde bağdaş kurarak, ellerimiz arkada kelepçelenmiş, ağzımız bağlanmış bir şekilde bekledik" dedi.

"EKİPMANLARIM GERİ VERİLMEDİ"

Mercadier, İsrail askerlerinin kendilerine defalarca "çok kötü" muamelede bulunduklarını, hakaret ve aşağılamaya maruz kaldıklarını vurguladı:

Sorgu sırasında oldukça acımasız bir şekilde muamele gördük, korkutulduk ve tehdit edildik. Telefonumla işbirliği yapmayı reddettiğim için yere atılarak dövüldüm.

Sorgulamalarının ardından, Mercadier ve Fayyad başka bir köye götürülerek serbest bırakıldılar. Ancak, ellerinden alınan SIM kartları, telefonları ve fotoğraf makinelerindeki hafıza kartları gibi ekipmanları geri verilmedi. Mercadier, "İşimi yapabilmek için ihtiyacım olan tüm ekipmanlardan mahrum bırakıldım" dedi.

SURİYELİ AKTİVİST İLE BİRLİKTE ALIKONULMUŞTU

İsrail ordusu, aynı gün, Suriye'nin Kuneytra vilayetinde Marianne dergisi için çalışan Fransız gazeteci Sylvain Mercadier ve Suriyeli aktivist Muhammed Fayyad'ı gözaltına alıp sorguya çekmişti. İsrail Ordusu Sözcülüğü, yapılan açıklamada, şüphelilerin sorgulandıktan sonra tüm kişisel eşyalarıyla birlikte serbest bırakıldığını belirtti.

Suriye'deki çatışmaların 27 Kasım'da yoğunlaşmasının ardından, Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesinin ardından, İsrail ordusunun saldırıları şiddetlendi. Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi aşarak, başkent Şam'a 25 kilometre kadar yaklaşan İsrail ordusu, işgalini daha da derinleştirdi.

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'ni işgal etmekte. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması, bu bölgedeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanların sınırlarını belirlemişti.