Fransız gazetesinden SİHA analizi: Ukrayna direnişinin anahtarı

Fransız gazetesi Le Figaro'nun Bayraktar TB2'nin Rusya'ya karşı Ukrayna direnişinin anahtar askeri unsuru olduğuna dikkat çekildi. Haberde Ukraynalıların Bayraktar bestesine de yer verildi.

Milli ve yerli üretim Türk insansız hava araçlarının savaş konseptinde yaptığı devrim niteliğindeki değişiklikler Avruğa basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.



Türk İHA ve SİHA'ları Kuzey Afrika'dan Karabağ'a, Türkiye'nin güney sınırlarından Irak ve Suriye'deki operasyonlara kadar birçok alanda kendini ispatladı.



Bu bölgelerdeki başarısı ile ihracatı hız kazanan Türk SİHA'larını envanterine katan ülkelerden biri de nereseyde 1 aydır Rus ordusuna direnen Ukrayna.

RUSYA SAVAŞINDA UKRAYNA'NIN BAYRAKTARLARI FARK YARATTI

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği, küresel anlamda birçok alanda etkileri hissedilen bu savaş içinde Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'ler sahada büyük fark yarattı.

Savaşın başından itibaren Rus zırhlıları ve tanklarının korkulu rüyası haline gelen TB2'ler Ukraynalıların da gözdesi. Öyle ki Bayraktar isimli bir beste bile yapıldı.

BAYRAKTAR ANALİZİ FRANSIZ GAZETESİNDE

Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde de kendine Avrupa basınında yer bulan Türk SİHA'ları bu gelişmelerin ardından geniş analizlere konu olmayı sürdürdü.

Son SİHA analizi, Fransız basınında Le Figaro gazetesinde yayınlandı.

DİRENİŞİN ANAHTARI: BAYRAKTAR TB2

Gazetede yer alan yazıda, Türkiye ve Ukrayna arasında 2019 yılında yapılan anlaşma ile SİHA'ların alındığını ve bu savaşta direnişin anahtar aracı olduğuna dikkat çekiliyor.

TB2'lerin başarısı ile Ukraynalıların radyolarında, TV'lerinde Bayraktar adına bestelenen şarkıların yankılandığı vurgulanan haberde, sosyal paylaşım sitelerinde ise insansız Türk araçlarının imha ettiği Rus zırhlılarının video görüntülerine dikkat çekildi.

UKRAYNALILARIN BAYRAKTAR BESTESİ

Analizde Ukraynalıların Bayraktar şarkısına da şu şekilde yer verildi:

"Ukrayna radyolarında yankılanan alışılmadık bir şarkı;

İşgalciler Ukrayna'da bize geldi. Ama cephanelikleri parçalandı. Bayraktar! Bayraktar!"