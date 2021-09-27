Fransız Le Figaro'dan Türkiye için dış politika analizi

Türkiye’nin son dönemde dış politika konusunda taviz vermeyen tavrını, Fransız medyası gündemine taşıdı.

Rusya’dan alınan S-400'ler Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri, Türk Savunma Sanayii, YPG ile mücadele, Afganistan, Kafkaslar, Suriye, Irak ve Libya...

Türkiye’nin tüm tehditlere rağmen bağımsız tavrı, dünya basınında ses getirmeye devam ediyor.

Son olarak Fransız Le Figaro gazetesi yayınladığı analizde,Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika konusunda attığı kararlı adımları inceleyen bir habere imza attı.

Haberde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde bölgesel varlığını güçlendirdiğine yer verilirken, Türkiye'nin dış politikasını yeniden yapılandırdığı yazıldı.

STRATEJİK HESAPLAR

3 haritalı bir Türkiye analizi yayınlayan Fransız medyası 1. haritada Türkiye'nin Afganistan'dan Mısır'a Ermenistan'dan Avrupa'ya uyguladığı stratejik hesapları övdü.

TÜRK İHA DİPLOMASİSİ

2. haritada Türk ordusunın kendisini küresel bir aktör olarak gördüğüne yer verilirken, Türkiye dışında ordunun konuşlandığı noktalar ve Türk İHA'larının savaşlara katıldığı bölgelerden bahsedildi

TÜRKİYE'NİN NÜFUZ ALANLARI

Son haritada ise Türkiye'nin yeni jeopolitik ortamlarından bahsedilirken, Türkiye'nin tarihi miras olarak gördüğü bölgeledeki nüfuzuna ve yeni stratejik fırsatlara yer verildi.

Ayrıca yapılan analizde Türkiye'nin Karadeniz'de Rusya'yı dengelemek için Ukrayna ile yakınlaştığı yazıldı.

Osmanlı'dan sonra İngiltere ve Fransa sömürgesi altına giren Afrika'da da Türkiye'nin ekonomik, dini ve diplomatik düzeylerde etkinliğini artırdığından bahsedildi.