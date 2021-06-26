Fransız Le Monde gazetesinden SİHA yorumu

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim ürünleri yabancı basında kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Özellikle yerli ve milli SİHA'ların Dağlık Karabağ, Kuzey Irak ve Libya'daki başarılarının ardından ihracatta da ön plana çıkarken Avrupa basınında da hemen her gün sayfaları süslüyor.

Son olarak Fransız Le Monde gazetesi konuyu ele aldı.

"TÜRK SİHA'LARI YOK SATIYOR"

Gazetenin haberinde, Türkiye’nin son yıllarda askeri endüstrisini insansız hava aracı üretmeye yönelttiği ve ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da kullanılarak başarılı oldukları görülen Türk insansız hava araçlarının "yok sattığı" ifade edilen haberde, bu araçların eski Sovyet ülkelerinde talep gördüğü bildirildi.

Haberde, Baykar şirketi tarafından üretilen, "pahalı olmayan ve etkili" silahlı insansız hava araçlarının 2020’de kullanıldığı 3 çatışma bölgesinde tankları, zırhlı araçları, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini vurarak çatışmanın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

"TÜRK SİHA'LARI ŞAŞIRTICI SONUÇLAR ALDI"

Türkiye’nin 10 yıldan kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilen haberde, en fazla talep gören Bayraktar TB2’nin düşman kuvvetlerinin konumuna dair bilgi toplayabildiğine, savaş uçaklarını hedefe yönlendirebildiğine ve taşıdığı 4 lazer güdümlü füze sayesinde kendi saldırılarını düzenleyebildiğine işaret edildi.

Gazetenin haberinde, Türk SİHA'larının saldırılarının Suriye ve Libya’da pahalı ve ağır Rus Pantsir uçaksavar sistemleri ile Ermenistan’daki Rus İskender füzelerini felce uğratarak şaşırtıcı sonuçlar aldığının altı çizildi.