Fransız medyası: Libya'da krizin asıl sorumlusu Fransa

Türkiye'nin Libya'da "tehlikeli oyunlar oynadığını" ileri süren Emmanuel Macron'a, Fransız medyası, "Uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa, Türkiye'ye ders verecek konumda değil" cevabı geldi.

Türkiye'nin desteklediği Libya hükümeti, darbeci Hafter'e karşı verdiği mücadelede sona geldi.

Darbeci Hafter'in desteğini aldığı birçok ülke, Türkiye karşıtı açıklamalar yapıyordu.

ARAPLARDAN SONRA ŞİMDİ DE FRANSA 'HADDİNİ AŞMAYA' BAŞLADI

BAE, Mısır, ve Suudi Arabistan'dan sonra şimdi de Fransa, Libya konusunda Türkiye'ye yönelik sözler sarf etmeye başladı.

Libya'da her fırsatta Halife Hafter'i destekleyen tutum sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Libya'daki rolünde rahatsız olduğunu ortaya koymuştu.

MACRON, HAFTER'E OLAN DESTEĞİNİ TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALMAYA ÇALIŞARAK YAPIYOR

Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi, ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlamıştı.

Fransız devlet radyosu Radio France’ın uluslararası yayın yöneticisi Jean-Marc Four, Libya konusuyla ilgili yaptığı röportajda, uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa’nın Türkiye’ye ders verecek konumda olmadığını anlattı.

“KRİZİN ASIL SORUMLUSU FRANSA”

Libya’da yaşananlarla ilgili “Sessiz kalması gereken bir başkent varsa o da Paris’tir” diyen Four, “Uluslararası hukuk açısından, asıl krizin sorumlusu Fransa. Libya’daki kaos, 2011’de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, BM Güvenlik Konseyinin 1973 sayılı kararının çok daha ötesine giderek, Kaddafi’nin öldürülmesiyle başladı” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ KANIT VAR” İDDİASI

Fransa’nın, Halife Hafter güçlerine silah temin ettiğine dair birçok ciddi kanıtların olduğunu savunan Fransız gazeteci, “2016’da Fransız gizli servisinin üç üyesinin Bingazi’deki ölümü ve ABD’nin sadece Fransa’ya sattığı silahların Libya’da ortaya çıkmasının bunlardan sadece ikisi olduğunu” ileri sürdü.

“ASIL FRANSA, LİBYA’DA TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR”

Four, Fransız diplomasisinin neredeyse gizlemeden Libya’da Hafter’i desteklemesinin de hukuki olarak sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin BM tarafından meşru olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklediğini hatırlatan Fransız gazeteci, “Aslında bu konuda da Ankara, Paris’ten daha çok uluslararası hukuka uyuyor. Yani aslında Libya’da tehlikeli bir oyun oynayan Fransa’dır” diye konuştu.

Macron Türkiye'den şikayetçi