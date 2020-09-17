Fransız siyaset bilimci, Macron’u yerden yere vurdu

Charles Saint-Prot, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile karşı karşıya gelmesinin ardından tarafını belli eden Macron için “Güçlü olduğunu göstermek için Türkiye'yi kullanıyor” dedi.

Fransa’daki bir anket Fransızların yüzde 82 oranıyla Emmanuel Macron’u gerçek lider olarak görmediklerini ortaya koymuştu.

Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot da, Macron’un ülkeyi temsil etmekten uzak olduğunu söyledi.

Charles Saint-Prot, “Macron, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek hata yapıyor. Burada Fransa'nın çıkarları söz konusu olmamalı. “ dedi.

‘ÜLKENİN SİYASİ GELENEKLERİNE AYKIRI’

Macron'un izlediği politikayla ilgili “Macron Fransa'yı temsil etmekten uzak birisi, tutumu çok tehlikeli ve Yunanistan ile Kıbrıs'ı (Rum yönetimi) tansiyonu yükseltmeye cesaretlendiriyor.” diyen Saint-Prot, Fransa Cumhurbaşkanı’nın birçok konuda Türkiye karşıtı siyaset izlemesinin ülkenin siyasi geleneklerine aykırı olduğunu belirtti.

Saint-Prot, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı birçok taviz veren Fransa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sert olduğuna dikkati çekti.

TARİH BİLİNCİ YOK

Fransız siyaset bilimci, “Macron, 1968 sonrası tarih bilmeyen, tarih bilinci olmayan ve duyguyu (evrensel) aklın önüne geçiren nesle ait. Ancak duygu siyasette iyi bir rehber değildir.” ifadesini kullandı.

Saint-Prot, Yunanistan'ın Fransa'dan satın alacağı 18 Rafale tipi savaş uçağının ücretini nasıl ödeyeceğinin merak konusu olduğunu söyledi.

BATILILAR ANLAMIYOR

Saint-Prot, “Fransa ile Türkiye arasında silahlı çatışma olmayacak. Macron'un pozisyonu Washington, Londra ve Berlin'i güldürüyor. Bunlar önemli başkentler. Batılı ülkeler Macron'un pozisyonunu anlamıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Macron’un “Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız.” sözlerine değinen Saint-Prot, şöyle devam etti:

“Macron'un Türk halkına karşı öfkeli olmaması iyi bir şey. Macron, kası olmayan yerde kaslarını göstermek istiyor. Macron güçlü olduğunu göstermek için Türkiye'yi kullanıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil.”