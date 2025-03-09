Fransız Sosyolog Edgar Morin'den İmralı heyetine destek mektubu

ANKA

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği sonrası başlayan Terörsüz Türkiye hedefi, İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'dan gelen mektubu kamuoyuna duyurmasıyla önemli bir noktaya evrildi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği silah bırakma çağrısına, PKK'dan olumlu yanıt geldi.

Sadece Türkiye değil, dünya için de önemli bir adım olan bu çağrıya, destek mesajları yağmaya devam ediyor.

FRANSA'DAN İMRALI HEYETİNE MEKTUP

Bu destek mesajlarına bir yenisi de Fransa'dan eklendi.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Fransız sosyolog ve filozof Edgar Morin, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na ilişkin DEM Parti İmralı heyetine mektup gönderdi.

"HERKESİ BİR ARADA YAŞAM İRADESİNE SAYGI DUYMAYA DAVET EDİYORUM"

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Özgür düşünce ve demokratik tartışmanın insanlığın ortak değerleri olduğuna inanan bir aydın olarak Türkiye'deki barış ve demokratik dönüşüm sürecini sonuna kadar destekliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt siyasetçilerle tokalaşmasıyla başlayan ve İmralı cezaevinde yatan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'yla devam eden bu tarihi süreçte herkesi Türk ve Kürt halklarının bir arada yaşam iradesine saygı duymaya ve güç katmaya davet ediyorum.



Sokrates'ten beri insanı insan yapan şeyin özgürce düşünmek ve başkalarıyla konuşmak olduğunu biliyoruz. Ki zaten düşünmek, insanın kendi kendisiyle kurduğu sessiz bir diyalog değil midir?

"YAŞASIN ÖZGÜRLÜK, YAŞASIN DEMOKRASİ"