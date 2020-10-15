Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız kanalına verdiği röportajda Türk drone’larının Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği başarıyı vurguladı.

İşgalci Ermenistan’a karşı yürüttüğü mücadelede, Ermeni kuvvetlerine karşı büyük zaferler edle etmeye devam eden Azerbaycan, Türkiye’den aldığı İHA ve SİHA’larla başarısına başarı katıyor.

Ermenistan’ın işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Türk Bayraktar TB2 sayesinde sahada birçok zafer elde eden Azerbaycan, her fırsatta Türkiye’yle olan dayanışmasının da altını çiziyor.

"YETERİNCE ÇOK DRONE'UMUZ VAR"

France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk drone’larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı.

Fransız muhabirin “Kaç tane Türk drone’unuz var?” sorusuna gülerek “Yeterince var” yanıtını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.

Fransız sunucunun drone sorusu İlham Aliyev'i güldürdü İZLE

"TÜRK DRONE'LARI ERMENİSTAN'A 1 MİLYAR DOLARA MAL OLDU"

Türk drone’ları sayesinde 1 milyar dolardan fazla Ermeni mühimmatının yok edildiğini söyleyen Aliyev, işgalci kuvvetlere karşı Azerbaycan ordusunun tüm silahlarını bir yana koyarak en büyük başarıyı drone’lar sayesinde elde ettiğini söyledi.