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    Fransız vekilden Türkiye'nin Afrika'daki varlığına tepki

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu, Fransa'da endişelere neden olurken Fransız vekil Dominique Bilde, Türkiye'yi durdurun çağrısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 11:59
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    Fransız vekilden Türkiye'nin Afrika'daki varlığına tepki

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün 3gün sürecek bir ziyaret çerçevesinde Afrika turuna başladı.

    Yıllardır Fransa sömürüsü altında kalan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Senegal'e ve Gine Bissau'ya gerçekleştirilen ziyaretleri, Fransızlar da mercek altına aldı.

    Türkiye'nin Afrika'daki imajı, yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçlenirken, kıtada da artan etkinliği Fransa'da endişe ile karşılandı.

    Kıtada istenmeyen ülke ilan edilen Fransa'nın  Avrupa Parlamentosu vekili Dominique Bilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin başarısına isyan etti.

    "ERDOĞAN GÜÇLENİYOR"

    Türkiye'nin kıtadaki başarısına kimsenin neden ses çıkaramadığını eleştiren Fransız vekil, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin bir haberi alıntılayarak “AB ve Fransa, Mali’deki Rusya ve Wagner’in paralı askerlerine takıntılıyken, Erdoğan Afrika’daki ekonomik ve güvenlik varlığını gizlice güçlendiriyor. Bu çifte standart neden?” ifadelerini kullandı.

    Fransız vekilden Türkiye nin Afrika daki varlığına tepki #1

    FRANSA KITADA GÜÇ KAYBEDİYOR

    Türkiye Afrika'da her geçen gün etkinliğini artırırken, geçmişte kıta üzerindeki sömürgeci yaklaşımıyla bilinen Fransa, kıtadaki etkisini gün geçtikçe yitiriyor.

    Hatırlanacağı üzere Fransa, Mali'nin talebi sonrası askerlerini ülkeden çekmeye başlamış, bu olay dünya medyasında Fransa Afrika'dan kovuluyor şeklinde yer almıştı.


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