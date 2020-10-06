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    Fransızlardan skandal Ermenistan haritası paylaşımı

    Fransızlardan skandal Ermenistan haritası paylaşımı

    Fransız Belediye Başkanı Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye’nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 07:51
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    Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor.

    Ermeni güçleri, Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrası büyük kayıplar veriyor.

    Azerbaycan'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrası Ermenistan'daki hastanelerde yaralı askerlerdem dolayı sağlık sistemi çökmüş durumda.

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    Fransa’da Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez de, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını açıkladı.

    Ancak Fransız Başkan'ın ilaçları topladıktan sona paylaştığı harita tepki çekti.

    Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye’nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

    Fransızlardan skandal Ermenistan haritası paylaşımı #1

    Fransızlardan skandal Ermenistan haritası paylaşımı #2

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