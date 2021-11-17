Frida Kahlo'nun son otoportresi 34,9 milyon dolara satıldı

Frida Kahlo'nun ölmeden önce yaptığı son otoportrenin satışı, ABD'de çıkarıldığı müzayedede 34,9 milyon dolara ünlü bir koleksiyoncuya yapıldı.

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo’nun ölümünden önce tamamladığı son otoportresi, New York'ta Sotheby’s Müzayede Evi evi tarfından açık arttırmaya sunuldu.

Otoportre, Frida Kahlo ile alnına çizilen eşi Diego Rivera'yı resmediyor.

34,9 MİLYONA SATILDI

Sotheby'dan yapılan açıkalamaya göre Frida Kahlo'nun daha önce 8 milyon dolara satılan eserinin ardından, Ölümünden önce yaptığı son eserinin ise 34,9 milyon dolara satılarak rekor kırdığı ifade ediliyor.

ÜNLÜ KONLEKSİYONCU TARAFINDAN SATIN ALINDI

Öte yandan portrenin, Latin Amerika sanatları konusunda ünlü bir koleksiyoncu olan ve Buenos Aires’teki Latin Amerika Sanat Müzesi’nin kurucusu Eduardo F. Costantini tarafından satın alındığı aktarıldı.

FRIDA KAHLO KİMDİR?

Meksikalı ressam olan Frida Kahlo, 20’nci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelmiştir.

Sanatının yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleriyle de tanınır.

Kahlo, ressam Diego Rivera'nın eşidir.

17 Eylül 1925'te geçirdiği otobüs kazası sonrasında hayatı boyunca 32 kez ameliyat edildi ve çocuk felci nedeniyle sakat olan sağ bacağı 1954’te kangren yüzünden kesildi.

Kahlo, ailesinin teşviki ile sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başladı.

Yatağının tavanındaki aynaya bakarak otoportreler yaptı.