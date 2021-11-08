FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Azerbaycan için ışıklandırıldı.

AZERBAYCAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE AYDINLATILDI

FSM Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü dolayısıyla mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar sürecek.