Euro
11.2732
0.48%
Dolar
9.7363
0.59%
Altın
569.38
0.6%
Borsa
1.605
1.32%
Bitcoin
638.400
6.22%
BTXN Coin
23.95
-0.20%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

    Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 05:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

    Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Azerbaycan için ışıklandırıldı.

    AZERBAYCAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE AYDINLATILDI

    FSM Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü dolayısıyla mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

    Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar sürecek.

    FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü #1

    FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü #2

    FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir