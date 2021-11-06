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    FSM Köprüsü lösemiye ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

    Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemiye farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.
    • AA
    • 06.11.2021 - 07:18
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    FSM Köprüsü lösemiye ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

    Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

    FSM TURUNCU RENGE BÜRÜNDÜ

    Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM Köprüsü bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

    Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek.

    FSM Köprüsü lösemiye ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı #1

    FSM Köprüsü lösemiye ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı #2

    FSM Köprüsü lösemiye ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı #3

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