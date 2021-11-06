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- FSM Köprüsü lösemiye ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı
FSM Köprüsü lösemiye ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemiye farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.
- AA
- 06.11.2021 - 07:18
Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
FSM TURUNCU RENGE BÜRÜNDÜ
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM Köprüsü bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.
Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek.