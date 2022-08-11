FSM’de asfalt çalışması: 10 saat sürecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfaltlama çalışması yapılacağını, çalışmaların 10 süreceğini, trafiğin Edirne istikametinde tek şeride düşürüleceğini duyurdu.

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün asfaltı yenilicek...

Duyuru, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi.

10 saat sürecek

DHA'da yer alan açıklamada, çalışmanın 10 saat süreceği, Edirne istikametinin tek şeride düşürüleceği belirtildi.

Karayolları, detayları şu şekilde verdi:

Asfalt serimi 05.00’te bitecek

“Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13 Ağustos 2022 tarihinde gece saat 24:00'te başlayacak; 14 Ağustos 2022 günü sabah saat 10.00'da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm'lik taş mastik asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05:00'te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10:00'da köprü, 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır.”