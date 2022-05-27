Fuar basan Bakırköy Belediyesi zabıtaları neye uğradıklarını şaşırdı

CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtları yerli ve yabancı birçok firmanın katıldığı İstanbul Fuar Merkezi’ndeki bir fuara baskın düzenledi. Şaşkınlık yaratan zabıtalar büyük tepki topladı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen bir teknoloji fuarına gelerek organizasyona katılan firmalardan tabela vergisi istemeye hazırlanan zabıta ekipleri içeride açılış için orada bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’yi görünce geri adım attı.

Bir süre fuar dışında bekleyen zabıta ekipleri TİM Başkanı’nın alandan ayrılmasıyla grup halinde içeri girerek stantlara yöneldiler. Bu sırada organizasyon firmasından bir protesto geldi.

"Zabıtalara Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini dinlettiler"

Salondaki tüm dijital ekranlara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal belediyecilik konuşmasını getiren organizatör firma yetkilileri “CHP’li belediyeler vatandaşın üzerine karabasan gibi çökmez” diyerek başlayan açıklamayı dakikalarca zabıtaların baskın yaptığı salona dinlettiler.

Fuar basan Bakırköy zabıtasına büyük şok

Salondan çıktılar, sonra yine döndüler

Durum karşısında ne yapacağını şaşıran zabıtalar apar topar salondan çıksalar da durumun aktarıldığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun talimatıyla yeniden tabela vergisi almak için yabancı alım heyetlerinin bulunduğu fuar alanına döndüler.

Firmanın yetkilisi Kılıçdaroğlu'na durumu anlattı

Bakırköy Belediyesi’nin bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini söyleyen firmanın yönetim kurulu başkanı Erhan Çelik, durumu CHP liderine bizzat kendisinin ilettiğini ancak belediye başkanının bağlı bulunduğu partinin genel başkanının karşı çıkmasına rağmen dünyada bir benzeri olmayan fuardan tabela vergisi uygulamasına devam ettiğini söyledi.

"Sanki gayri ahlaki bir şey yapıyormuşuz gibi baskına maruz kaldık"

8 ayrı uluslararası fuarda 60 milyon dolarlık ihracat hacmi oluşturan organizatör firmaya diğer fuar şirketleri de destek verdi. Bakırköy Belediyesi’nin talep ettiği tabela vergisinin tutarı önümüzdeki günlerde organizatör firmaya tebliğ edilecek.

Fuar alanında bulunan bir yetkili kişi, “Burada sanki gayri ahlaki bir şey yapılıyormuşçasına bir baskına maruz kaldık” dedi.