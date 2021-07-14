Fuat Oktay: 15 Temmuz'dan bu yana 3 bin 968 kişi ihraç edildi

Fuat Oktay, FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısının sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Beşinci Yılında 15 Temmuz" konulu çevrim içi sempozyuma katıldı.

Sempozyumda konuşma yapan Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar ülke genelinde yürütülen ve tamamı sonuçlandırılan soruşturmalar sonucuna toplam 289 fiili darbe davası açılmıştır. Bu davaların 288'i karara bağlanmış olup yargılaması devam etmekte olan sadece bir dosya bulunmaktadır. Karara bağlanan fiili darbe davaları neticesinde 4 bin 890 sanığın mahkumiyetine hükmedildi.

Yargı organlarımız bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla yürütürken bir yandan da kendi içinde tespit ettiği hakim ve savcı kılığına giren FETÖ üyesi teröristleri bünyesinden uzaklaştırmıştır. 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir."

AYRINTILAR GELECEK...