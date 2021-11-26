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    Fuat Oktay: 2022'de zırhlı araçlar yerli motorlarla teslim edilecek

    Fuat Oktay, zırhlı araçların 2022 yılında ilk kez yerli motorla teslimi yapılacağını duyurdu.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 12:10
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    Fuat Oktay: 2022'de zırhlı araçlar yerli motorlarla teslim edilecek

    Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, zırhlı araçlar ve yerli motorlar hakkında açıklamalarda bulundu.

    Oktay açıklamasında, 2022 yılında zırhlı araçların ilk olarak yerli motorla teslim edileceği hakkında konuştu.

    "İLK MOTORUMUZ BATU'NUN ATEŞLEMESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞİP, TESTLERE BAŞLANMIŞTIR"

    Fuat Oktay, "2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022’de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak.1500 beygirlik ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır." şeklinde konuştu.

    Fuat Oktay: 2022 de zırhlı araçlar yerli motorlarla teslim edilecek #1

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