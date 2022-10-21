Fuat Oktay: 2023 bütçemiz ile yeni yükseliş destanları yazacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te yaptığı 2023 Yılı Bütçe sunumunda, "2023 yılı bütçesi, 'Türkiye Yüzyılı'nın yolunu açacak bir yapıdadır." dedi.

2023 yılı bütçe görüşmeleri bugün başladı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakereleri yaklaşık bir ay sürecek.

Bugün saat 15.00'te başlayan bütçe görüşmeleri komisyonda yapılacak sunumla başladı.

"Yeni yükseliş destanları yazacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştirdi.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"2023 bütçe kanun teklifimizin temel misyonu; vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak bir mali altyapı oluşturmaktır. 2023 bütçemiz ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve devletimizin gücünü daha da perçinleyerek, yeni yükseliş destanları yazacağız.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan ve aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 yılı bütçesi, 'Türkiye Yüzyılı'nın yolunu açacak bir yapıdadır. 2023 yılında ekonominin üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5 büyüme oranının korunması hedeflenmektedir.





"Eğitim bütçemizi yüzde 66,9 artırdık"

Silivri Doğal Gaz Depolama tesisimizde kapasite artışına yönelik yaptığımız çalışmalar sona ermiş olup, 3.2 milyar metreküplük kapasiteyi 4.6 milyar metreküpe çıkarmış bulunmaktayız. Hem Silivri hem de Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde depo doluluk oranlarında yüzde 100’e ulaştık.

2020 yılından itibaren Karadeniz’deki Sakarya doğal gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini 2023 yılı itibarıyla halkımızın kullanımına sunacağız. 2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.

2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 276, 8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.

Eğitim bütçemizi 2023 yılında, 2022 yılı ek bütçe dahil ödeneğine göre yüzde 66,9 artırarak 649,8 milyar liraya yükseltiyoruz.

"103 adet yurt projesinin yapımına da devam edilmektedir"

Yükseköğrenim öğrencilerinin faydalandığı yurt yatak kapasitesi, 2022 yılı Eylül ayında 825.000 sayısına ulaştırılmış, bu alanda yüzde 353’lük bir artış sağlanmıştır. İlaveten yatırım programında yer alan 103 adet yurt projesinin yapımına da devam edilmektedir.

2022 Eylül ayı itibarıyla ülkemizde toplam hekim sayımız 184 bin 452’ye yükselmiştir.





"Toplamda 500 bin konut üretilecektir"



Dar ve orta gelirli grupların konuta ulaşabilirliğinin kolaylaştırılması için, ilk etapta 250 bin konut olmak üzere kampanyalarla program döneminde toplamda 500 bin konut üretilecektir. Kendi evini yapacak vatandaşlara, imarlı ve altyapısı hazır olmak üzere toplam 1 milyon konut arsası üretilmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bine ulaşmıştır. İlk Evim Arsa projesine başvurular ise 331 bine ulaşmıştır."

Aralık ayında TBMM Genel Kuruluna gelecek

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara 5 gün ara verilecek.

25 Kasım'a kadar her gün bir bakanlığın bütçesinin görüşülmesinin ardından komisyondan geçen 2023 bütçesi, aralık ayında da TBMM Genel Kuruluna gelecek.