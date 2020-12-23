Fuat Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi beklendiğini, bu kapsamda KKTC'ye 800 milyon liralık nakit aktarılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Oktay ve Saner, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"800 MİLYON NAKİT AKTARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamalarında Türkiye'den KKTC'ye yapılan ve yapılacak yardımlara değinerek, 800 milyon nakitin aktarılacağını söyledi.



Fuat Oktay "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. Sayın Başbakan ile bu konuyu görüştük. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız. Birçok sorunu çözecek miktar olarak karşılıklı görüş birliği sağladık. Bunun ötesinde yine sorunlar olursa birlik ve beraberlik içinde üzerine gideceğiz. Bizim asıl arzumuz şu; Türkiye'den yaptığımız yardımların doğrudan Kıbrıs Türkü vatandaşlarımızın hayatına dokunuyor olması." difadelerini kullandı.