Yozgat'ta Çekerek Barajı kenarında yapılan Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz" dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Irmağı üzerinde kurulu Çekerek Barajı, Türkiye'nin en büyük sulama amaçlı 10 barajından birisi arasında yer alıyor.

Diğer yandan baraj kenarında yapılan Millet Bahçesi, Yapay Rafting Parkuru, Lavanta Bahçesi projeleri ile Doğa ve Spor Festivali'nin açılışı tören eşliğinde gerçekleştirildi.

Fuat Oktay ve Vahit Kirişci törene katıldı



DHA'nın haberine göre; yapılan törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı.

Fuat Oktay: Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz





OSB, c azibe merkezine dönüşecek

Törende konuşan Fuat Oktay, Lavanta Adası'nın 250 dönüm arazide 250 bin adet lavanta barındıran bir bahçe olarak bölgede sosyal hayata, turizme ve işlenen lavanta ürünleriyle ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yükselen yeni yatırımlar olacağını, havalimanı ve hızlı trenin hayata geçmesiyle birlikte Sorgun ve Yozgat arasında kalan Bozok OSB'nin çevre illerden de yatırım alan ciddi bir cazibe merkezine dönüşeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sözlerine şu ifadeleri kullanarak devam etti;

"Bu çalışmalar eş güdümün, gönül birliğinin ve azminizin sonucudur"

"Tüm bunlar sadece kuruldukları bölgeyi değil, çevre illeri de kapsayacak etkiye sahip projeler. Bu çalışmalar eş güdümün, gönül birliğinin ve azminizin sonucudur.

İstenildiğinde, 'kaynaklar, imkanlar kısıtlı' denilen bir bölgenin kendi bahtını nasıl değiştirebileceğini gösteren bir model olmuştur burası. Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesi işte böyle 973 ilçe, 81 il, her bir beldede yerelden kalkınmayla ilerliyor.

İhracat rekorlarımız, büyüme rakamlarımız, turizm gelirlerimiz ve tarımda rekoltemiz ülkemizin dört bir yanından sizler gibi inanmış, azmetmiş milletimizin emekleriyle yükseliyor.

Bölgesel farklılıkları ortadan kaldıran, yerelden kalkınmaya, gelişmeye destek vermeye devam edeceğiz. Çekerek'te hızla sağlanan gelişmelerin diğer ilçelere de örnek olacağına inanıyorum."

Dün 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenlerine katıldıklarını hatırlatan Fuat Oktay, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Büyümeyi sürdürüyoruz"

"O gece ilk andan itibaren mücadelenin içinde yer aldığımız ruhla çalışıyor, milli duruş sahibi tüm taraflarla Türkiye ortak paydasında buluşuyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha müreffeh bir Türkiye için gerekli tüm adımları atıyoruz.

Yerli-milli teknoloji atılımlarıyla, tarımsal üretimiyle, enerji projeleriyle ve altyapı yatırımlarıyla kalkınma hamlemize güç veriyoruz. 81 ilimiz ve tüm ilçelerimizde bölgesel ve yerelden kalkınmayı destekleyerek büyümeyi sürdürüyoruz.

Ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemizin kutlu yürüyüşünü durduramadılar, durduramayacaklar. Bir tarafta 15 Temmuz’un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışırken biz; ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz.

"Afetlerde tatilde gezenler varken yatırımları hayata geçiriyoruz"

Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz.

Bir tarafta 6’lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz.

Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırarak Türkiye’nin her köşesini abad etmeye çalışıyoruz. Yerelin kaynak ve imkanlarını değerlendirerek topyekun kalkınma rotasında sizlerle ilerliyoruz."





