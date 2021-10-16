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    Fuat Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de yaşanan gerilime değinerek gerekenin yapılacağını söyledi ve sert ifadeler kullandı. Oktay, "Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" dedi.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 15:28
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    Fuat Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır

    Cumhurbaşkan'ı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin önemli ifadeler kullandı.

    Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik ifadeler kullanan Oktay, sert sözler söyledi.

    Oktay yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır." dedi.

    AKDENİZ GERİLİMİNE İLİŞKİN SERT İFADELER

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor.

    Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır'' açıklamasında bulundu.

    Fuat Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır #1

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