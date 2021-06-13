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    Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında olacağı 13-14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
    • AA
    • 13.06.2021 - 09:22
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    Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında olacağı 13-14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

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