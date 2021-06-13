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Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında olacağı 13-14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.
- AA
- 13.06.2021 - 09:22
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında olacağı 13-14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.