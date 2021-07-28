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    Fuat Oktay: Dualarımız, Manavgat için

    Manavgat yangınıyla ilgili mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, devletin tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
    • AA
    • 28.07.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:35
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    Fuat Oktay: Dualarımız, Manavgat için

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

    Oktay, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şu ifadeleri kullandı:

    "İLK ANDAN İTİBAREN..."

    "Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

    Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için... Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

    Fuat Oktay: Dualarımız, Manavgat için #1

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