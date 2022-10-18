Petrol
89.99
-1.78%
Euro
18.3119
0.11%
Dolar
18.5847
0.03%
Altın
986.14
-0.05%
Borsa
3842
-0.16%
Bitcoin
360.567
-1.78%
BTXN Coin
9.30
-2.51%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andığını belirten bir paylaşımda bulundu.
    • 18.10.2022 - 21:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Fuat Oktay, paylaşımında edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünü andı.

    "Nuri Pakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünde anıyorum"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Kudüs Şairimiz Nuri Pakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

    Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil i vefatının 3 üncü yılında rahmetle andı #1

    Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil i vefatının 3 üncü yılında rahmetle andı #2


    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın
    Advertorial

    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın

    ELENEN İSİM BELLİ OLDU! MasterChef Türkiye'de kim elendi? 16 Ekim Masterchef eleme oyunu..
    Medya

    ELENEN İSİM BELLİ OLDU! MasterChef Türkiye'de kim elendi? 16 Ekim Masterchef eleme oyunu..

    Ankara’da cezaevinde bulunan kadının yönettiği suç örgütüne dava
    3. Sayfa

    Ankara’da cezaevinde bulunan kadının yönettiği suç örgütüne dava

    Görüş Bildir