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- Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı
Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 3'üncü yılında rahmetle andığını belirten bir paylaşımda bulundu.
- 18.10.2022 - 21:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fuat Oktay, paylaşımında edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünü andı.
"Nuri Pakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünde anıyorum"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kudüs Şairimiz Nuri Pakdil'i vefatının üçüncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."