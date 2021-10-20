Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, enflasyonla ilgili konuştu. Oktay, küresel enerji fiyatlarındaki artışları vatandaşlara yansıtmadıklarını söyledi.

Enflasyon ve küresel enerji piyasalarındaki artışlar konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi.

Oktay, enflasyonu tek haneye indirmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

ENFLASYON MESAJI

Fuat Oktay, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız." dedi.

"VATANDAŞIMIZA YANSITMADIK"

Küresel enerji piyasalarındaki artışları "anormal" olarak nitelendiren Oktay, "Küresel enerji piyasalarındaki anormal yükselişleri göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmıyor; doğalgazı alım maliyetimizin yaklaşık yüzde 43'ü, elektriği ise üretim maliyetimizin yaklaşık yüzde 50'si daha düşük fiyata sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, bundan sonra da küresel eğilimlerin halka etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi ve ekledi:

"MALİ DİSİPLİNE KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK"

"Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler, 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde, mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve tasarrufları arttıracak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir.

Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir."

